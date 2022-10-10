Кишинёв должен предлагать свои способы урегулирования проблемной ситуации вокруг Приднестровья. Такое мнение выразил оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
В беседе с РИА Новости он отметил, что властям Молдавии и Приднестровья следует искать компромиссы. Кроме того, Шор призвал учитывать интересы граждан, проживающих на двух берегах Днестра, во время принятия каких-либо мер.
"Решение приднестровского вопроса — это поиск компромиссов", — подчеркнул политик.
Он также осудил руководство Молдавии за постоянные требования к Тирасполю без каких-либо предложений по мирному разрешению конфликта.
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