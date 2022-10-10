Во время удара молнии на востоке Индии погибли два человека. Об этом пишет Hindustan Times.
По информации издания, ещё 25 граждан получили различные ранения, сейчас с ними работают медики. Отмечается, что ЧП зарегистрировали в воскресенье, 9 октября, на территории восточного штата Одиша, где проходил футбольный матч.
"Два футболиста скончались", — подчёркивается в статье.
Кроме того, в материале сказано, что врачи оценивают состояние 12 пациентов как тяжёлое.
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