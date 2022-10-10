HT: два человека погибли, ещё 25 ранены при ударе молнии на востоке Индии

Во время удара молнии на востоке Индии погибли два человека. Об этом пишет Hindustan Times.

По информации издания, ещё 25 граждан получили различные ранения, сейчас с ними работают медики. Отмечается, что ЧП зарегистрировали в воскресенье, 9 октября, на территории восточного штата Одиша, где проходил футбольный матч.

"Два футболиста скончались", — подчёркивается в статье.

Кроме того, в материале сказано, что врачи оценивают состояние 12 пациентов как тяжёлое.