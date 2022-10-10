Представители Евросоюза в восьмом санкционном пакете изменили подход к ограничительным мерам против РФ. Об этом сообщил управляющий партнёр консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски.
В интервью РБК он подчеркнул: ЕС решился на введение экстерриториального элемента. По его словам, это означает, что теперь Евросоюз может утверждать санкции против граждан и компаний из третьих стран, помогающих гражданам РФ преодолевать ограничения Запада.
При этом эксперт напомнил, что совсем недавно Евросоюз выступал против экстерриториального применения санкций со стороны США по отношению к лицам, представляющим другие государства.
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