Влостовски: ЕС впервые применил экстерриториальный элемент в санкциях против РФ

Представители Евросоюза в восьмом санкционном пакете изменили подход к ограничительным мерам против РФ. Об этом сообщил управляющий партнёр консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски.

В интервью РБК он подчеркнул: ЕС решился на введение экстерриториального элемента. По его словам, это означает, что теперь Евросоюз может утверждать санкции против граждан и компаний из третьих стран, помогающих гражданам РФ преодолевать ограничения Запада.

При этом эксперт напомнил, что совсем недавно Евросоюз выступал против экстерриториального применения санкций со стороны США по отношению к лицам, представляющим другие государства.