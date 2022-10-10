Рейтинг нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс стремительно падает на фоне экономической и политической ситуации в стране, заявили британские аналитики. По их мнению, новоиспечённому главе государства осталось недолго на посту.
Как подчеркнули эксперты, сейчас у Трасс рейтинг популярности ниже, чем у Бориса Джонсона и Терезы Мэй в "худшие времена".
"Люди вообще не хотели быть связанными с мисс Трасс, и они уже требуют развода. Никогда в британской политике лидер не становился настолько удивительно непопулярным за столь поразительно короткое время", — заявили аналитики The Guardian.
Кроме того, Трасс сделал всё, чтобы избавиться в верхах власти от "неугодных" её команде людей и "зачистила" ряды на Даунинг-стрит те, кто был связан с её оппонентом в выборной гонке Риши Сунаком.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.