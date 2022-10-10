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The Guardian: премьерство Лиз Трасс приближается к концу

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Рейтинг нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс стремительно падает на фоне экономической и политической ситуации в стране, заявили британские аналитики. По их мнению, новоиспечённому главе государства осталось недолго на посту.

Как подчеркнули эксперты, сейчас у Трасс рейтинг популярности ниже, чем у Бориса Джонсона и Терезы Мэй в "худшие времена".

"Люди вообще не хотели быть связанными с мисс Трасс, и они уже требуют развода. Никогда в британской политике лидер не становился настолько удивительно непопулярным за столь поразительно короткое время", — заявили аналитики The Guardian.

Кроме того, Трасс сделал всё, чтобы избавиться в верхах власти от "неугодных" её команде людей и "зачистила" ряды на Даунинг-стрит те, кто был связан с её оппонентом в выборной гонке Риши Сунаком.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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