The Guardian: премьерство Лиз Трасс приближается к концу

Рейтинг нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс стремительно падает на фоне экономической и политической ситуации в стране, заявили британские аналитики. По их мнению, новоиспечённому главе государства осталось недолго на посту.

Как подчеркнули эксперты, сейчас у Трасс рейтинг популярности ниже, чем у Бориса Джонсона и Терезы Мэй в "худшие времена".

"Люди вообще не хотели быть связанными с мисс Трасс, и они уже требуют развода. Никогда в британской политике лидер не становился настолько удивительно непопулярным за столь поразительно короткое время", — заявили аналитики The Guardian.

Кроме того, Трасс сделал всё, чтобы избавиться в верхах власти от "неугодных" её команде людей и "зачистила" ряды на Даунинг-стрит те, кто был связан с её оппонентом в выборной гонке Риши Сунаком.