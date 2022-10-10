NYT: Запад согласился со словами Путина о том, что мир становится многополярным

Западные страны согласились со словами российского лидера Владимира Путина о том, что однополярный мир несостоятелен, пишет The New York Times.

По информации издания, мировое сообщество реагирует на украинский кризис с помощью многополярных линий. Отмечается, что власти Индии, Саудовской Аравии и Китая начали оказывать сильнейшее воздействие на экономическую и политическую ситуацию в разных странах.

Коллективный Запад, в том числе США, постепенно подходят к упадку на этом фоне, подчёркивается в материале.

"Мир становится многополярным, возрождаются "цивилизованные государства", конкурирующие за сферы влияния", — сказано в статье.