Западные страны согласились со словами российского лидера Владимира Путина о том, что однополярный мир несостоятелен, пишет The New York Times.
По информации издания, мировое сообщество реагирует на украинский кризис с помощью многополярных линий. Отмечается, что власти Индии, Саудовской Аравии и Китая начали оказывать сильнейшее воздействие на экономическую и политическую ситуацию в разных странах.
Коллективный Запад, в том числе США, постепенно подходят к упадку на этом фоне, подчёркивается в материале.
"Мир становится многополярным, возрождаются "цивилизованные государства", конкурирующие за сферы влияния", — сказано в статье.
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