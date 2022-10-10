Тайвань должен избежать вооружённого конфликта с Китаем. Об этом заявила руководитель администрации островного государства Цай Инвэнь.
Выступая в Тайбэе, она отметила, что противостояние с Пекином не поможет урегулировать спорные вопросы. Она призвала Китай уважать тайваньский суверенитет.
При этом политик добавила, что продолжит укреплять оборону острова для предотвращения гипотетических военных угроз, в том числе со стороны КНР. Цай Инвэнь подчеркнула: Тайвань нарастил мощности по производству ракет и различных видов вооружений.
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