Глава Тайваня Цай Инвэнь призвала избежать вооружённого противостояния в регионе

Тайвань должен избежать вооружённого конфликта с Китаем. Об этом заявила руководитель администрации островного государства Цай Инвэнь.

Выступая в Тайбэе, она отметила, что противостояние с Пекином не поможет урегулировать спорные вопросы. Она призвала Китай уважать тайваньский суверенитет.

При этом политик добавила, что продолжит укреплять оборону острова для предотвращения гипотетических военных угроз, в том числе со стороны КНР. Цай Инвэнь подчеркнула: Тайвань нарастил мощности по производству ракет и различных видов вооружений.