Если молдавские власти присоединятся к санкциям Запада, направленным против РФ, это будет означать объявление войны своим же гражданам. Такое мнение выразил политик Илан Шор.
В беседе с РИА Новости он не исключил, что Кишинёв рано или поздно на официальном уровне поддержит ограничительные меры в отношении Москвы, утверждённые на фоне проведения российской спецоперации по демилитаризации Украины.
"Это то же самое, что объявить войну собственному народу", — подчеркнул молдавский оппозиционный политик.
Ранее глава Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинёв разделяет антироссийские санкции Запада в области экономики.
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