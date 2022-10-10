Шор: присоединение Молдавии к санкциям — объявление войны своему же народу

Если молдавские власти присоединятся к санкциям Запада, направленным против РФ, это будет означать объявление войны своим же гражданам. Такое мнение выразил политик Илан Шор.

В беседе с РИА Новости он не исключил, что Кишинёв рано или поздно на официальном уровне поддержит ограничительные меры в отношении Москвы, утверждённые на фоне проведения российской спецоперации по демилитаризации Украины.

"Это то же самое, что объявить войну собственному народу", — подчеркнул молдавский оппозиционный политик.

Ранее глава Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинёв разделяет антироссийские санкции Запада в области экономики.