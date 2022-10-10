Экс-постпред США при ООН: ОПЕК+ сократила добычу нефти "назло Байдену"

ОПЕК+ сократила добычу нефти назло президенту Америки Джо Байдену из-за его высказывания про Саудовскую Аравию, заявила экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

"ОПЕК больше не ваш друг и не станет увеличивать добычу, они поступили именно так, как, я думаю, и хотели сделать, а именно — пойти наперекор Байдену", — пояснила политик в эфире Fox News.

Она подчеркнула, что Байден "злится", хотя сам пытался сделать из Саудовской Аравии "мирового изгоя".