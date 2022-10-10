WP: Саудовская Аравия помогает России в проведении СВО на Украине

Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти поможет России в проведении спецоперации на Украине в экономическом контексте, заявили американские аналитики.

"Это затруднит им процесс введения запланированного потолка цен на экспорт российской нефти, который должен вступить в силу в декабре. Всё это может лишь помочь России продолжить специальную военную операцию на Украине", — отмечает The Washington Post.

Ранее американские СМИ сообщили, что после решения ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи в Белом доме началась паника. Рядовые граждане США не готовы платить по завышенным тарифам на энергоресурсы из-за политического решения Вашингтона.