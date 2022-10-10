Советам Англии и Уэльса запретили использовать обращения к родителям "мама" и "папа". Кроме того, в деловых кругах посоветовали не применять такие слова, как "дамы и господа".
По мнению властей, гендерные обращения могут оскорбить небинарных личностей.
"Отца и мать" заменили "рожающими родителями", "дам и господ" — словом "все", — пишет The Sun.
Указания разослали 339 английским и 22 валлийским советам.
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