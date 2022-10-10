Ким Чен Ын о переговорах с Вашингтоном и Сеулом: "Не о чем говорить с врагами"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что не намерен вести переговоры с Вашингтоном и Сеулом, назвав страны врагами.

Как подчеркнул северокорейский лидер, попытки эскалации со стороны США и Южной Кореи вызовут лишь ещё более серьёзный ответ КНДР.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что враги до сих пор говорят о диалоге и переговорах, угрожая нам в военном плане. Он сказал, что нам не о чем говорить с врагами и что у нас нет такой необходимости", — передаёт ЦТАК.