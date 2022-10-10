Глава МИД Венгрии ответил на критику из-за встреч с Лавровым: "Будет отопление"

Оппозиционные политики Венгрии раскритиковали министра иностранных дел страны Петера Сийярто за встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

По словам главы МИД Венгрии, сейчас недовольство выглядит более, чем неуместно.

"Когда прекрасные оппозиционные коллеги пишут, что это было глупо, пусть они подумают о том, что, когда у других не будет отопления, в их квартирах оно будет", — заявил венгерский политик.

Он напомнил, что российский "Газпром" в полной мере выполняет свои обязательства.