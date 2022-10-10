Экс-посол Украины Мельник обозвал немцев из-за вопроса о его сыне в рядах ВСУ

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник очень экспрессивно отреагировал на вопрос немецких политиков из Левой партии о том, почему его сын находится в Берлине, а не на передовой с боевиками ВСУ.

По мнению Мельника, сама немецкая партия "ужасна" и не имеет права вмешиваться в его личные дела.

"Удачи на выборах в Нижней Саксонии. Переживайте из-за своей левой грязи", — написал Мельник на своей странице в соцсетях.