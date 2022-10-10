Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти привело Белый дом в состоянии паники, заявили американские журналисты.
Как подчеркнули аналитики, теперь гражданам США придётся заметно "затянуть пояса" из-за тарифов на топливо.
"В Белом доме наступило своего рода время паники. ОПЕК+ шокировал свободный мир внезапным сокращением добычи нефти", — заявили ведущие телеканала Fox News.
Кроме того, журналисты сомневаются, что у официальных лиц Америки есть хотя бы какой-то план по выводу страны из кризиса.
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