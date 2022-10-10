Fox News: решение ОПЕК+ довело Белый дом до паники

Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти привело Белый дом в состоянии паники, заявили американские журналисты.

Как подчеркнули аналитики, теперь гражданам США придётся заметно "затянуть пояса" из-за тарифов на топливо.

"В Белом доме наступило своего рода время паники. ОПЕК+ шокировал свободный мир внезапным сокращением добычи нефти", — заявили ведущие телеканала Fox News.

Кроме того, журналисты сомневаются, что у официальных лиц Америки есть хотя бы какой-то план по выводу страны из кризиса.