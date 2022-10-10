Экс-госсекретарь США: слова Байдена о "ядерном Армагеддоне" — провал в политике

Слова президента США Джо Байдена о "ядерном Армагеддоне" стали крупнейшей политической ошибкой за текущее десятилетие, заявил бывший госсекретарь страны Майк Помпео.

"Что ещё важнее, они демонстрируют, возможно, одну из величайших ошибок во внешней политике за последние десятилетия", — пояснил Помпео в эфире Fox News.

Как подчеркнул политик, подобные высказывания Байдена ставят под удар не только репутацию Белого дома, но и всех граждан США.