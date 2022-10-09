Арахамия: Киев готов к переговорам с Западом о вступлении Украины в НАТО

Минобороны Румынии призывает западные государства к переговорам с Москвой для урегулирования украинского конфликта, однако Киев заинтересован лишь в диалоге по поводу вступления в НАТО, заявил депутат Верховной Рады Давид Арахамия.

По его словам, власти Украины готовы разговаривать с Западом о скорейшем вхождении в состав Североатлантического альянса. Как подчеркнул политик, Россия будет лишней стороной в этом процессе.

Он добавил, что сильная украинская армия является главной гарантией безопасности на Европейском континенте.

"Это единственная тема, на которую мы можем вести переговоры сейчас", — указал Арахамия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому его страна должна присоединиться к НАТО в ускоренном порядке.

При этом Junge Welt отмечает, что Киев "разозлил" США своим внезапным заявлением о членстве в альянсе. Журналист издания Арнольд Шельцель убеждён: в отношениях между Киевом и Вашингтоном образовалась "трещина".