Минобороны Румынии призывает западные государства к переговорам с Москвой для урегулирования украинского конфликта, однако Киев заинтересован лишь в диалоге по поводу вступления в НАТО, заявил депутат Верховной Рады Давид Арахамия.
По его словам, власти Украины готовы разговаривать с Западом о скорейшем вхождении в состав Североатлантического альянса. Как подчеркнул политик, Россия будет лишней стороной в этом процессе.
Он добавил, что сильная украинская армия является главной гарантией безопасности на Европейском континенте.
"Это единственная тема, на которую мы можем вести переговоры сейчас", — указал Арахамия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому его страна должна присоединиться к НАТО в ускоренном порядке.
При этом Junge Welt отмечает, что Киев "разозлил" США своим внезапным заявлением о членстве в альянсе. Журналист издания Арнольд Шельцель убеждён: в отношениях между Киевом и Вашингтоном образовалась "трещина".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой рассказал об украинских объектах, которые надо уничтожить в ответ на теракт на Крымском мосту.