Возможное применение ядерного вооружения Россией на Украине активно муссируется западными СМИ. Теперь министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выразил мнение, что вместо ядерного оружия в ход пойдут белорусские силы.
Анушаускас пришёл к такому выводу из-за официального обвинения Белоруссии в подготовке Украиной наступления на неё.
"Вместо тактического ядерного оружия активируется Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на неё. Цель — отвести как можно больше украинских сил с фронта к границе с Беларусью", — написал Анушаускас в Twitter*.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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