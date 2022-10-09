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Министр обороны Литвы Анушаускас: РФ "применит Лукашенко" вместо ядерного оружия

Мир

Возможное применение ядерного вооружения Россией на Украине активно муссируется западными СМИ. Теперь министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выразил мнение, что вместо ядерного оружия в ход пойдут белорусские силы.

Анушаускас пришёл к такому выводу из-за официального обвинения Белоруссии в подготовке Украиной наступления на неё.

"Вместо тактического ядерного оружия активируется Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на неё. Цель — отвести как можно больше украинских сил с фронта к границе с Беларусью", — написал Анушаускас в Twitter*.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

 

 

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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