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ВСУ нанесли удары по донецкой школе №7

Мир

Школа №7 Калининского района Донецка подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Одним из неразорвавшихся снарядов пробило перекрытия всех четырёх этажей учебного заведения.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, по школе №7 украинские военные нанесли два удара снарядами, номенклатура которых пока не установлена.

"Один из снарядов оставил серьезные разрушения в учебном классе, головная часть пробила потолок и застряла на втором этаже здания. Еще один снаряд не разорвался и, пробив перекрытия всех четырех этажей, сейчас находится в полу нижнего этажа", — рассказал начальник караула 9-й пожарной части МЧС ДНР.

Удар со стороны украинских военных причинил школе серьёзный ущерб, однако никто не пострадал, потому что учителей и учащихся в школе не было по причине регулярных обстрелов.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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