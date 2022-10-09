В Китае восхитились запасом прочности Крымского моста

Китайские эксперты не сомневаются, что за терактом на Крымском мосту стоят авторы диверсии на газопроводах "Северный поток", пишут местные СМИ.

Анализируя последствия взрывов на переправе через Керченский пролив, специалисты из КНР вынуждены признать, что недооценивали качество российского строительства. По их словам, китайский мост вряд ли смог бы выдержать взрыв нескольких тонн взрывчатки, а затем и многочасовое горение цистерн с топливом.

"Реальный КПД супермегапланирования супертеракта всем коллективным НАТО оказался ничтожным — поезда прервались менее чем на сутки, автомобильное сообщение также", — передаёт слова экспертов из Китая Telegram-канал "Китайский связной".

Также в КНР не сомневаются, что повреждение российских газопроводов — дело рук США.

"Кто стоит за диверсией на "Северном потоке"? Кто является крупнейшим бенефициаром?" — намекнула официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Ранее российский политолог заявил, что Вашингтон начал "Первую инфраструктурную войну", а значит Белый дом не ограничится Крымским мостом и газопроводами.