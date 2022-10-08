Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Симоньян поделилась видео о возмездии за Крымский мост: Иначе "потеряем лицо"
В Госдуме сообщили, что придётся вколотить Украину в XVIII век
Профессор Кричевский о качестве Крымского моста: Без разговоров ставить к стенке
Путин подписал указ об усилении защиты ведущих в Крым объектов инфраструктуры
Рожин: "В Никополе наблюдается активное цветение "Герани"
"Я хочу российские газ и нефть": акции протеста прошли в городах Европы
ВС Украины планируют прорыв в ЛНР, ВС РФ ведут подготовку к встрече врага
На Украине опасаются мести русских после атаки Крымского моста
Аваков сообщил, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту

Комик Сабуров поиздевался над русскими в Казахстане: "Как ситуация поменялась"

Мир

Комик из шоу "Что было дальше" Нурлан Сабуров со сцены высмеял русских, спасающихся в Казахстане от частичной мобилизации.

Юморист начал своё выступления с издевательств в адрес приезжей из России публики.

"С России есть приезжие? Ну что, русские, казахский изучаете? Правильно говорить не тенге, а не тэнге, это всё равно, что 200 рублэй. Да? Как ситуация поменялась", — язвил на своём концерте Сабуров.

Он напомнил, что русские не жаловали гастарбайтеров.

"Лет 10 назад, когда в Москву приезжали рабочие со средней Азии, русские сидели такие: "Кто там Бурукулбек в такси приехал работать?" А сейчас все такие: "Алма-Ата, Алма-Ата, всегда мечтала", — пошутил комик.

Ранее сообщалось, что уклонисты от мобилизации проходят школу выживания на границе с Казахстаном.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Происшествия
В Новосибирске умер ещё один мобилизованный на пункте сбора

В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.

В Новосибирске умер ещё один мобилизованный на пункте сбора
ВС РФ уничтожили автобус с 20 наёмниками из Польши одним ударом ПТУР в тылу ВСУ
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили автобус с 20 наёмниками из Польши одним ударом ПТУР в тылу ВСУ
Общество
Сенатор Полетаев: в Республике Алтай не призвали ни одного человека
Силовые структуры
Безсонов: американский спецназ понёс потери на Запорожском направлении
Сергей Лебедев Бесполезный СНГ, как атавизм постперестроечного времени Сергей Лебедев Ольга Лебедева Рецепт для СВО: Госдума может в один день возродить СМЕРШ Ольга Лебедева Любовь Степушова Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20 Любовь Степушова
Силовые структуры
Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР уничтожили колонну БТР США в Запорожской области
Силовые структуры
Сладков: Сергей "генерал Армагеддон" Cуровикин, возможно, будет командовать СВО
Крымский мост мог быть заминирован. Есть и другие версии
Теракты
Крымский мост мог быть заминирован. Есть и другие версии
Последние материалы
Комик Сабуров поиздевался над русскими в Казахстане: "Как ситуация поменялась"
В Госдуме сообщили, что придётся вколотить Украину в XVIII век
Профессор Кричевский о качестве Крымского моста: Без разговоров ставить к стенке
Путин подписал указ об усилении защиты ведущих в Крым объектов инфраструктуры
Рожин: "В Никополе наблюдается активное цветение "Герани"
"Я хочу российские газ и нефть": акции протеста прошли в городах Европы
ВС Украины планируют прорыв в ЛНР, ВС РФ ведут подготовку к встрече врага
На Украине опасаются мести русских после атаки Крымского моста
Аваков сообщил, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту
Прогноз от главы Eni: зима 2023-2024 годов будет тяжелее грядущей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников