Комик Сабуров поиздевался над русскими в Казахстане: "Как ситуация поменялась"

Комик из шоу "Что было дальше" Нурлан Сабуров со сцены высмеял русских, спасающихся в Казахстане от частичной мобилизации.

Юморист начал своё выступления с издевательств в адрес приезжей из России публики.

"С России есть приезжие? Ну что, русские, казахский изучаете? Правильно говорить не тенге, а не тэнге, это всё равно, что 200 рублэй. Да? Как ситуация поменялась", — язвил на своём концерте Сабуров.

Он напомнил, что русские не жаловали гастарбайтеров.

"Лет 10 назад, когда в Москву приезжали рабочие со средней Азии, русские сидели такие: "Кто там Бурукулбек в такси приехал работать?" А сейчас все такие: "Алма-Ата, Алма-Ата, всегда мечтала", — пошутил комик.

Ранее сообщалось, что уклонисты от мобилизации проходят школу выживания на границе с Казахстаном.