Иракские хакеры атаковали Украину и передали привет россиянам: "Glory to mother Russia From Iraq" ("Слава марушке-России из Ирака"- англ)

"Иракская кибератака нацелена на украинскую государственную транспортную компанию, команда ALtahrea берет на себя ответственность за неё" - цитирует сообщение хакерской группы Telegram-канал V Рука Кремля Z.

В результате атаки перестал работать основной сайт украинских железных дорог и сайт Львовского железнодорожного вокзала.

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