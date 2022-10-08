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Иранские хакеры поприветствовали Россию, обвалив сайт украинских ЖД

Мир

Иракские хакеры атаковали Украину и передали привет россиянам: "Glory to mother Russia From Iraq" ("Слава марушке-России из Ирака"- англ)

"Иракская кибератака нацелена на украинскую государственную транспортную компанию, команда ALtahrea берет на себя ответственность за неё" - цитирует сообщение хакерской группы Telegram-канал V Рука Кремля Z.

В результате атаки перестал работать основной сайт украинских железных дорог и сайт Львовского железнодорожного вокзала.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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