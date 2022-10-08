Срочная смена методички: Подоляк обвинил Россию в подрыве Крымского моста

Киевские власти, что называются, переобуваются в воздухе. Никак иначе невозможно прокомментировать очередное заявление советника Офиса президента Украины Михаила Подоляки, который первым радостно объявил, что взрыв на Крымском мосту — дело рук спецов из ВСУ (или СБУ?).

Спустя несколько часов "рупор" Банковой "показания изменил". Теперь он заявляет, что, раз "грузовик прибыл с российской стороны", значит, что подорвали мост русские.

Причём, он даже "идеологов" назвал: "… всё завязано на противостоянии ФСБ и Минобороны РФ".

"Минобороны теперь может обвинить ФСБ в будущих потерях Юга. Разве не очевидно, кто произвёл взрыв?" — подчеркнул Подоляк, начисто забыв, что ещё утром заявлял, что это сделала Украина.

Комментаторы в соцсетях нашли единственное правдоподобное объяснение "изменения показаний" (ну если не считать вопросов типа "что он курил?"):

В США наступило утро и показания пришлось срочно менять.