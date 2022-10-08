Киев продолжает настаивать на том, что взрыв на Крымском мосту — часть тактики ВСУ.
В официальном аккаунте Минобороны Украины появилось торжествующе-язвительное сообщение:
"Ракетный крейсер Москва и Крымский мост — два значимых символа российской власти в Крыму — исчезли. Что дальше, русские"?
В Киеве почему-то абсолютно уверены, что ответки не будет. Им весело. У них праздник.
Публикацию в своём Telegram прокомментировал писатель Захар Прилепин. По его мнению, украинское Минобороны таким образом "напомнило", что много раз пересекало "красные линии" и ни разу не получило по рукам:
"Они убили Арсена Моторолу.
Они убили Михаила Гиви.
Потом они убили Захарченко.
Потом убили в Москве Дашу Дугину.
Они убили крейсер "Москва".
Они сломали Крымский мост.
И, да, мы обещали найти и наказать всех ответственных за массовое убийство в одесском Доме профсоюзов. Что они ещё должны убить, чтоб наш ответ за всё произошедшее был услышан?
И это не я спрашиваю, это они. Они спрашивают прямым текстом: что там у вас убить ещё русские?", - написал Прилепин.
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