Украинское Минобороны про Крымский мост: "Что дальше, русские?"

Киев продолжает настаивать на том, что взрыв на Крымском мосту — часть тактики ВСУ.

В официальном аккаунте Минобороны Украины появилось торжествующе-язвительное сообщение:

"Ракетный крейсер Москва и Крымский мост — два значимых символа российской власти в Крыму — исчезли. Что дальше, русские"?

В Киеве почему-то абсолютно уверены, что ответки не будет. Им весело. У них праздник.

Публикацию в своём Telegram прокомментировал писатель Захар Прилепин. По его мнению, украинское Минобороны таким образом "напомнило", что много раз пересекало "красные линии" и ни разу не получило по рукам:

"Они убили Арсена Моторолу.

Они убили Михаила Гиви.

Потом они убили Захарченко.

Потом убили в Москве Дашу Дугину.

Они убили крейсер "Москва".

Они сломали Крымский мост.

И, да, мы обещали найти и наказать всех ответственных за массовое убийство в одесском Доме профсоюзов. Что они ещё должны убить, чтоб наш ответ за всё произошедшее был услышан? И это не я спрашиваю, это они. Они спрашивают прямым текстом: что там у вас убить ещё русские?", - написал Прилепин.