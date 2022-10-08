Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Очевидцы: на Крымском мосту отсутствует часть дорожного полотна
На Крымском мосту взорвалась и загорелась железнодорожная цистерна с топливом
Лимаренко: "признание" Зеленским южных Курил японскими — нелепица киевской хунты
Сладков: Сергей "генерал Армагеддон" Cуровикин, возможно, будет командовать СВО
Макрон: ЕС создаст фонд, который позволит Киеву покупать оружие в Европе
Daily Mail: Лондон проверит все трубопроводы из-за опасений их "минирования" РФ
Дзермант: Киев говорит о нападении Белоруссии, чтобы укрепить северный фронт
Шурыгин: острая нехватка вооружений на Украине сохранится до весны 2023 года
TAC: США не должны позволять Зеленскому "водить себя за нос" угрозами ТЯО

Китайцы ответили на слова Зеленского о "превентивном ударе" по РФ: не проснулся?

Мир

В Китае раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за недавнее заявление, в котором он предложил "превентивно ударить" по России. По мнению китайских пользователей, по какой-то причине Киев решил "взять командование НАТО на себя".

Китайцы ответили на слова Зеленского о "превентивном ударе" по РФ: не проснулся?

По мнению комментаторов из Китая, теперь у Зеленского нет "пути назад" и за свои словам придётся отвечать.

"Вы даже не кандидат на присоединение к НАТО, так чего взялись играть в ядерную войну? Ещё не проснулись от сладкого сна?", — поинтересовался у Зеленского один из читателей Guancha. cn под соответствующей статьёй.

"Маршал Зеленский принял командование НАТО, потрясающе", — пошутил ещё один читатель.

Пользователи уверены, что имя Зеленского останется в истории Украины как "позорное пятно" и призвали президента Незалежной прекратить "режиссировать" события.

"Зеленский знает, что его грехи глубоки, и он делает всё возможное, чтобы извернуться и сесть поудобнее. Но если добровольно становишься пешкой, будь готов к тому, что тебя рано или поздно выбросят!", — резюмировал один из юзеров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Происшествия
В Новосибирске умер ещё один мобилизованный на пункте сбора

В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.

В Новосибирске умер ещё один мобилизованный на пункте сбора
ВС РФ уничтожили автобус с 20 наёмниками из Польши одним ударом ПТУР в тылу ВСУ
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили автобус с 20 наёмниками из Польши одним ударом ПТУР в тылу ВСУ
Общество
Сенатор Полетаев: в Республике Алтай не призвали ни одного человека
Мир. Новости мира
Девять членов ОАГ не поддержали резолюцию, осуждающую российскую спецоперацию
Сергей Лебедев Израиль сегодня: "избранный народ", который никогда не был своим среди чужих Сергей Лебедев Ольга Лебедева Рецепт для СВО: Госдума может в один день возродить СМЕРШ Ольга Лебедева Любовь Степушова Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20 Любовь Степушова
Силовые структуры
Безсонов: американский спецназ понёс потери на Запорожском направлении
Силовые структуры
ВС РФ нанесли мощные ракетные удары по Харькову, детонируют боеприпасы
Экс-главком Сухопутных сил ВС РФ Болдырев допустил продолжение мобилизации
Силовые структуры
Экс-главком Сухопутных сил ВС РФ Болдырев допустил продолжение мобилизации
Последние материалы
Китайцы ответили на слова Зеленского о "превентивном ударе" по РФ: не проснулся?
На Крымском мосту взорвалась и загорелась железнодорожная цистерна с топливом
Лимаренко: "признание" Зеленским южных Курил японскими — нелепица киевской хунты
Сладков: Сергей "генерал Армагеддон" Cуровикин, возможно, будет командовать СВО
Макрон: ЕС создаст фонд, который позволит Киеву покупать оружие в Европе
Daily Mail: Лондон проверит все трубопроводы из-за опасений их "минирования" РФ
Дзермант: Киев говорит о нападении Белоруссии, чтобы укрепить северный фронт
Шурыгин: острая нехватка вооружений на Украине сохранится до весны 2023 года
TAC: США не должны позволять Зеленскому "водить себя за нос" угрозами ТЯО
Журавлёв: Польша не хочет развязывать войну с Россией без поддержки НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников