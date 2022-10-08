Китайцы ответили на слова Зеленского о "превентивном ударе" по РФ: не проснулся?

В Китае раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за недавнее заявление, в котором он предложил "превентивно ударить" по России. По мнению китайских пользователей, по какой-то причине Киев решил "взять командование НАТО на себя".

По мнению комментаторов из Китая, теперь у Зеленского нет "пути назад" и за свои словам придётся отвечать.

"Вы даже не кандидат на присоединение к НАТО, так чего взялись играть в ядерную войну? Ещё не проснулись от сладкого сна?", — поинтересовался у Зеленского один из читателей Guancha. cn под соответствующей статьёй. "Маршал Зеленский принял командование НАТО, потрясающе", — пошутил ещё один читатель.

Пользователи уверены, что имя Зеленского останется в истории Украины как "позорное пятно" и призвали президента Незалежной прекратить "режиссировать" события.

"Зеленский знает, что его грехи глубоки, и он делает всё возможное, чтобы извернуться и сесть поудобнее. Но если добровольно становишься пешкой, будь готов к тому, что тебя рано или поздно выбросят!", — резюмировал один из юзеров.