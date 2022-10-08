Евросоюз создаст фонд на 100 миллионов евро для того, чтобы Украина смогла напрямую закупать оружие у Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества.
По словам Макрона, Франция, в свою очередь, готова продолжать поставки "оборонительного вооружения" Киеву.
Кроме того, французский лидер подчеркнул, что Париж ведёт переговоры с Данией о предоставлении Незалежной новых САУ "Цезарь".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.