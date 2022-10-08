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Макрон: ЕС создаст фонд, который позволит Киеву покупать оружие в Европе

Мир

Евросоюз создаст фонд на 100 миллионов евро для того, чтобы Украина смогла напрямую закупать оружие у Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества.

По словам Макрона, Франция, в свою очередь, готова продолжать поставки "оборонительного вооружения" Киеву.

Кроме того, французский лидер подчеркнул, что Париж ведёт переговоры с Данией о предоставлении Незалежной новых САУ "Цезарь".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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