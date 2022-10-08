Британские власти намерены в короткие сроки проверить все трубопроводы и подводные кабели из-за опасений, что Россия могла их "заминировать".
Согласно информации, распоряжение уже вступило в силу.
"Министры (Британии. — Прим. ред.) попросили ВМС провести обследование критически важных трубопроводов и кабелей на случай, если Россия уже установила дистанционные мины", — пишет Daily Mail со ссылкой на источник в правительстве.
Кроме того, в Лондоне заявили, что якобы наблюдали "подозрительную активность" российских подлодок рядом со своими трубопроводами и подводной инфраструктурой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.