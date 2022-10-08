Daily Mail: Лондон проверит все трубопроводы из-за опасений их "минирования" РФ

Британские власти намерены в короткие сроки проверить все трубопроводы и подводные кабели из-за опасений, что Россия могла их "заминировать".

Согласно информации, распоряжение уже вступило в силу.

"Министры (Британии. — Прим. ред.) попросили ВМС провести обследование критически важных трубопроводов и кабелей на случай, если Россия уже установила дистанционные мины", — пишет Daily Mail со ссылкой на источник в правительстве.

Кроме того, в Лондоне заявили, что якобы наблюдали "подозрительную активность" российских подлодок рядом со своими трубопроводами и подводной инфраструктурой.