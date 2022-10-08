Лукашенко о подаренном Путину тракторе: "Посеем хлеб, отправим Дуде"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что подарил на юбилей российскому лидеру Владимиру Путину трактор для того, чтобы они вместе могли "сеять хлеб" и направлять его "голодающей" Европе.

Как подчеркнул Лукашенко, европейские страны "воруют" зерно у Украины.

"Будем сеять хлеб или, может, ещё чего, вырастим — и отправим (президенту Польши Анджею. — Прим. ред.) Дуде, (премьер-министру Польши Матеушу. — Прим. ред.) Моравецкому, Европе, чтобы не голодали. Чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам", — пояснил Лукашенко журналистам БелТА.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что белорусский лидер подарил на 70-летие Владимиру Путину трактор с сеялкой.