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МИД: Саудовская Аравия не собиралась навредить США сделкой по нефтедобыче

Мир

Саудовская Аравия не виновата в высокой стоимости бензина на территории США и не желала нанести Вашингтону вред, заключив сделку по понижению нефтедобычи, заявил государственный министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

Глава МИД страны подчеркнул, что в высоких ценах на топливо виноваты сами американские власти.

"У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями, — пояснил представитель Саудовской Аравии на брифинге. — Идея о том, что Саудовская Аравия сделала это, чтобы навредить США или каким-то образом поучаствовать политически, целиком и полностью неверна".

По словам аль-Джубейр, страна была самостоятельно вольна решать вопрос нефтедобычи, и сделала свой выбор.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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