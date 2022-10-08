Польские власти подготовили законопроект, который обяжет украинских беженцев, живущих в стране, платить за социальное жильё. Речь идёт об отелях и квартирах или общежитиях, предоставленное от государства.
Согласно информации, одобрить законопроект депутаты требуют в ближайшие недели.
"Сегодня всё чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда эти люди работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несёт государство", — передаёт польское издание Gazeta Prawna.
По информации авторов, социальное жильё предоставили более 80 тысяч украинцев.
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