Gazeta Prawna: Польша заставит украинских беженцев платить за жильё

Польские власти подготовили законопроект, который обяжет украинских беженцев, живущих в стране, платить за социальное жильё. Речь идёт об отелях и квартирах или общежитиях, предоставленное от государства.

Согласно информации, одобрить законопроект депутаты требуют в ближайшие недели.

"Сегодня всё чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда эти люди работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несёт государство", — передаёт польское издание Gazeta Prawna.

По информации авторов, социальное жильё предоставили более 80 тысяч украинцев.