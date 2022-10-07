В ГД готовы рассмотреть вопрос присоединения штата США Нью-Гэмпшир к РФ

Депутат Госдумы Александр Толмачёв прокомментировал желание жителей штата Нью-Гэмпшир отделиться от США. Он отметил, что в ГД готовы подумать о принятии штата в состав РФ.

В США в социальных сетях провели опрос о том, желает ли население штата Нью-Гэмпшир отделиться от США. Почти 80% одобрили данную идею.

Ранее Владимир Путин заявил, что его удивили итоги референдумов по присоединению к России Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Представитель Госдумы РФ считает, что данный опрос говорит о недовольстве граждан США политикой правительства. Толмачёв объяснил, что если жители отделённых штатов пожелают стать частью России, то в ГД рассмотрит этот вопрос.

"Важно, чтобы голосование проходило не в социальных сетях, а официально и легитимно, как в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской губерниях. Сегодня Штаты начинают разлагаться, Евросоюз трещит по швам", — цитирует слова депутата интернет-издание "Подмосковье Сегодня".