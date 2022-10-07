Владимир Зеленский выдвинул ещё одну версию относительно того, что же он подразумевал, когда призывал НАТО нанести превентивные удары по России.
Первый вариант, напомним, появился ещё вчера вечером, после того, как в Киеве осознали, что именно сказал Зеленский. Была выдвинута версия, что он говорил о превентивных санкциях, а не о превентивных ядерных ударах. Непонятно, правда, почему тогда он взывал к НАТО.
Следом и сам Зеленский заявил, что вёл речь именно об экономических санкциях. Опять-таки, не пояснив, зачем же тогда надо было обращаться к Североатлантическому альянсу.
Теперь появилась ещё одна версия. Зеленский опять утверждает, что не призывал к превентивным ядерным ударам по России.
"Я думаю, что опасно об этом даже говорить. Я сказал, что нужно применить превентивные пинки, а не удары", — заявил Зеленский в интервью телеканалу Би-би-си.
Телеканал уверяет, что говоря о "превентивных пинках", Зеленский имел ввиду санкции. Сам же он заявил, что в России якобы интерпретировали его слова "как это удобно им", сообщает РИА "Новости".
"Мир может ввести санкционный пакет в таких случаях и сделать всё, чтобы заставить их покинуть атомную электростанцию", — добавил он.
Попытки обвинить Россию в том, что это якобы она пытается представить всё в неверном свете, были ожидаемы. Но вообще говоря, запись заявления Зеленского есть. И в чём была проблема ясно высказаться насчёт санкций, а не объяснять потом, что именно хотел сказать и рассказывать про какие-то "пинки" и особенности построения фраз на английском языке.
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