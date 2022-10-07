Зеленский: я говорил про "превентивные пинки", а не удары

Владимир Зеленский выдвинул ещё одну версию относительно того, что же он подразумевал, когда призывал НАТО нанести превентивные удары по России.

Первый вариант, напомним, появился ещё вчера вечером, после того, как в Киеве осознали, что именно сказал Зеленский. Была выдвинута версия, что он говорил о превентивных санкциях, а не о превентивных ядерных ударах. Непонятно, правда, почему тогда он взывал к НАТО.

Следом и сам Зеленский заявил, что вёл речь именно об экономических санкциях. Опять-таки, не пояснив, зачем же тогда надо было обращаться к Североатлантическому альянсу.

Теперь появилась ещё одна версия. Зеленский опять утверждает, что не призывал к превентивным ядерным ударам по России.

"Я думаю, что опасно об этом даже говорить. Я сказал, что нужно применить превентивные пинки, а не удары", — заявил Зеленский в интервью телеканалу Би-би-си.

Телеканал уверяет, что говоря о "превентивных пинках", Зеленский имел ввиду санкции. Сам же он заявил, что в России якобы интерпретировали его слова "как это удобно им", сообщает РИА "Новости".

"Мир может ввести санкционный пакет в таких случаях и сделать всё, чтобы заставить их покинуть атомную электростанцию", — добавил он.

Попытки обвинить Россию в том, что это якобы она пытается представить всё в неверном свете, были ожидаемы. Но вообще говоря, запись заявления Зеленского есть. И в чём была проблема ясно высказаться насчёт санкций, а не объяснять потом, что именно хотел сказать и рассказывать про какие-то "пинки" и особенности построения фраз на английском языке.