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Политолог Котков об идее Маска о Тайване: в ответ Китай должен поддержать США

Мир

Политолог Кирилл Котков в беседе с Pravda.Ru оценил идею миллиардера Илона Маска, который для решения тайваньского вопроса предложил сделать Тайвань специальной административной зоной Китая, наподобие Гонконга.

Политолог Котков об идее Маска о Тайване: в ответ Китай должен поддержать США

Эксперт отметил, что мнение Маска — не его личное, а выражение интересов одной из башен Вашингтона, определённой части американской политической элиты.

"Маск выражает интересы той части американского политикума, которая хочет сдать Тайвань, но в обмен на очень серьёзные уступки со стороны Китая. Если это случится, это очень плохо для России, потому что американцы хотят чего? Мы сдаём вам Тайвань, а вы становитесь на нашу сторону", — объяснил Котков позицию Маска.

Политолог напомнил, что Китай дал понять, что, поддерживая Россию на словах, не собирается с американцами ругаться из-за событий на Украине. Пекин понимает, что экономические отношения с Соединёнными Штатами, с Европой гораздо важнее экономических отношений с Россией.

Котков отметил, что американцы сейчас разыгрывают роль "доброго начальника", который предлагает "давайте мы договоримся насчет Тайваня, нам же вообще с Китаем нечего делить, мы же не граничим друг с другом, а вы с Россией граничите, поэтому мы вам сдаем Тайвань, но вы со своей стороны как бы должны занять нашу сторону".

Котков подчеркнул, что Китаю на самом деле брать Тайвань, учитывая, что Тайвань жил отдельно от Китая 70 с лишним лет, в общем, нежелательно, ведь в итоге он получит нелояльную территорию с нелояльным населением, и это может стать запалом для раскачки внутрикитайской ситуации.

"Маск выражает интересы одной из башен Вашингтона, которая предлагает сдать Китаю Тайвань в обмен на присоединение Китая к антироссийским санкциям и к антироссийской позиции", — подытожил Котков.

Ранее Илон Маск предложил во избежание конфликта за Тайвань сделать его специальной административной зоной Китая, как в случае с Гонконгом, но на более мягких условиях.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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