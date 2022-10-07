Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский дали согласие на участие в саммите G20 в Индонезии в ноябре.
Российский и украинский лидеры могут встретиться в рамках саммита G20 в Индонезии. Об этом сообщает издание The National со ссылкой на посла Индонезии в Объединённых Арабский Эмиратах Хусина Багиса.
Ранее президент США Джозеф Байден допустил встречу с Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки". Лидер США отметил, что на встрече можно будет обсудить ситуацию на Украине.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.