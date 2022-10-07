The National: Зеленский и Путин подтвердили участие в саммите G20 в Индонезии

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский дали согласие на участие в саммите G20 в Индонезии в ноябре.

Российский и украинский лидеры могут встретиться в рамках саммита G20 в Индонезии. Об этом сообщает издание The National со ссылкой на посла Индонезии в Объединённых Арабский Эмиратах Хусина Багиса.

Ранее президент США Джозеф Байден допустил встречу с Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки". Лидер США отметил, что на встрече можно будет обсудить ситуацию на Украине.