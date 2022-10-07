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Baijiahao: Россия обернула в конфуз триумф Украины в ООН

Мир

Украина и США потерпели фиаско, попытавшись переиграть Россию в ООН, считают эксперты китайского издания Baijiahao.

Baijiahao: Россия обернула в конфуз триумф Украины в ООН

Украина, США и их союзники попытались нивелировать эффект референдумов о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

"Страны Запада отказались признать результаты референдумов, по итогам которых в состав РФ вошли четыре региона. На этом фоне США инициировали голосование в ООН по проекту резолюции, осуждающей действия России", — говорится в статье китайского издания (перевод "ПолитРоссия").

Поскольку проведению референдумов помешать не удалось, США и Украина попытались нанести удар на заседании Совбеза ООН. Они предложили проголосовать за резолюцию по непризнанию результатов референдумов.

В Киеве и в Вашингтоне рассчитывали спровоцировать негативную реакцию в адрес России со стороны международного сообщества. Однако вместо триумфального голосования по резолюции, её инициаторов ждал конфуз.

На голосовании по резолюции ряд государств воздержались от того, чтобы высказать своё мнение. В числе этих стран были Китай и Индия. А когда очередь дошла до России — она воспользовалась своим козырем и наложила вето на резолюцию.

"Россия является постоянным членом Совета Безопасности, в соответствии с положениями Устава ООН обладает правом вето. Она, к большому недовольству Вашингтона и Киева, воспользовалась своим козырем и заблокировала резолюцию", — отметили эксперты китайского издания.

Отметим, тот факт, что Россия обладает правом вето в Совбезе ООН давно уже раздражает США и их союзников. А уж нынешний киевский режим и подавно.

Потому периодически возникают идеи о реформировании Совбеза, в том плане, чтобы каким-то образом воспрепятствовать законным правам России. Правда, как это сделать, на Западе придумать не могут.

Попытки же реализовать идею несмотря ни на что чреваты самыми непредсказуемыми последствиями. А потому США и их союзники ограничиваются только рассуждениями на тему.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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