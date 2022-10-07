Украина и США потерпели фиаско, попытавшись переиграть Россию в ООН, считают эксперты китайского издания Baijiahao.
Украина, США и их союзники попытались нивелировать эффект референдумов о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
"Страны Запада отказались признать результаты референдумов, по итогам которых в состав РФ вошли четыре региона. На этом фоне США инициировали голосование в ООН по проекту резолюции, осуждающей действия России", — говорится в статье китайского издания (перевод "ПолитРоссия").
Поскольку проведению референдумов помешать не удалось, США и Украина попытались нанести удар на заседании Совбеза ООН. Они предложили проголосовать за резолюцию по непризнанию результатов референдумов.
В Киеве и в Вашингтоне рассчитывали спровоцировать негативную реакцию в адрес России со стороны международного сообщества. Однако вместо триумфального голосования по резолюции, её инициаторов ждал конфуз.
На голосовании по резолюции ряд государств воздержались от того, чтобы высказать своё мнение. В числе этих стран были Китай и Индия. А когда очередь дошла до России — она воспользовалась своим козырем и наложила вето на резолюцию.
"Россия является постоянным членом Совета Безопасности, в соответствии с положениями Устава ООН обладает правом вето. Она, к большому недовольству Вашингтона и Киева, воспользовалась своим козырем и заблокировала резолюцию", — отметили эксперты китайского издания.
Отметим, тот факт, что Россия обладает правом вето в Совбезе ООН давно уже раздражает США и их союзников. А уж нынешний киевский режим и подавно.
Потому периодически возникают идеи о реформировании Совбеза, в том плане, чтобы каким-то образом воспрепятствовать законным правам России. Правда, как это сделать, на Западе придумать не могут.
Попытки же реализовать идею несмотря ни на что чреваты самыми непредсказуемыми последствиями. А потому США и их союзники ограничиваются только рассуждениями на тему.
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