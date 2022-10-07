FT: ВСУ сообщили о сбоях в работе Starlink Илона Маска в зоне СВО

Зафиксированы сбои в работе системы спутниковой связи Starlink, используемой ВСУ в ходе СВО, пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на украинские источники.

Сообщается о "катастрофических" потерях связи в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. По данным издания, сбои привели к возникновению паники в рядах украинской армии.

Издание провело опрос среди украинских экспертов относительно возможных причин помех. Многие из них предположили, что проблемы могли быть вызваны целенаправленным решением компании SpaceX, запустившей Starlink, ограничить работу системы на территории, контролируемой РФ. Основателем и владельцем SpaceX является Илон Маск.

Напомним, что недавно Маск предложил свои варианты урегулирования конфликта на Украине, которые были подвергнуты резкой критике со стороны Киева.