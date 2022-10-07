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Болтон о применении Путиным ядерного оружия: Написать предсмертную записку

Мир

Экс-советник по нацбезопасности США, посол в ООН Джон Болтон озвучил угрозу в адрес президента России Владимира Путина.

Представитель США поднял тревожную для Запада тему об угрозе применения ядерного оружия.

"Путину следует написать предсмертную записку, если он позволит себе использовать даже тактическое ядерное оружие”, — заявил экс-советник Белого дома.

Ранее в Германии раскритиковали призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести "превентивный ядерный удар" по России.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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