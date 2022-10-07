Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что планирует стать одним из первых поселенцев в колонии на Марсе.
В беседе с Financial Times основатель Tesla и Space X подчеркнул, что вовсе не исключает возможность своего личного участия в этой кампании. При этом он подчеркнул, что предпочитает сделать это позже, когда станет старше, потому что сейчас он мечтает наблюдать за взрослением своих детей.
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