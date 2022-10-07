Россия может провести своё расследование по "Северным потокам"

В России допускают организацию своего собственного расследования, касающегося ЧП на трубопроводах "Северный поток". Об этом проинформировали в российском посольстве в Копенгагене.

Российские дипломаты подчеркнули, что отказ властей Дании допускать представителей РФ к расследованию, которое она проводит, ставит под сомнение его итоги, "подрывая их достоверность".

Российская сторона отметила, что в таких условиях нельзя назвать расследование независимым.

"Ограничение круга его участников государствами, которые или уже члены НАТО, или на пути в этот альянс, превращает расследование в политически ангажированное", — сказано в заявлении посольства.