В России допускают организацию своего собственного расследования, касающегося ЧП на трубопроводах "Северный поток". Об этом проинформировали в российском посольстве в Копенгагене.
Российские дипломаты подчеркнули, что отказ властей Дании допускать представителей РФ к расследованию, которое она проводит, ставит под сомнение его итоги, "подрывая их достоверность".
Российская сторона отметила, что в таких условиях нельзя назвать расследование независимым.
"Ограничение круга его участников государствами, которые или уже члены НАТО, или на пути в этот альянс, превращает расследование в политически ангажированное", — сказано в заявлении посольства.
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