Подоляк о Нобелевской премии "Мемориалу"*: Интересное понимание слова "мир"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не одобрил вручение Нобелевской премии мира представителям России и Белоруссии.

Помощник Владимира Зеленского считает выбор Нобелевского комитета странным. Он раскритиковал вручение престижной международной награды правозащитникам из России и Беларуси.

"У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию мира вместе получают представители двух стран, напавших на третью", — написал в своём микроблоге представитель Украины.

Нобелевскую премию мира присудили российскому правозащитному обществу "Мемориал"*, белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому и украинскому "Центру гражданских свобод".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский лидирует в списке кандидатов на получение Нобелевской премии мира-2022.

* Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"" была ликвидирована по решению Верховного суда РФ. Ранее её объявили в России "иностранным агентом".