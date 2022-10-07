Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не одобрил вручение Нобелевской премии мира представителям России и Белоруссии.
Помощник Владимира Зеленского считает выбор Нобелевского комитета странным. Он раскритиковал вручение престижной международной награды правозащитникам из России и Беларуси.
"У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию мира вместе получают представители двух стран, напавших на третью", — написал в своём микроблоге представитель Украины.
Нобелевскую премию мира присудили российскому правозащитному обществу "Мемориал"*, белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому и украинскому "Центру гражданских свобод".
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский лидирует в списке кандидатов на получение Нобелевской премии мира-2022.
* Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"" была ликвидирована по решению Верховного суда РФ. Ранее её объявили в России "иностранным агентом".
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