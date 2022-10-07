Толпа мигрантов потребовала встречи с мэром, ворвавшись в ратушу в Париже

Толпа мигрантов, состоящая примерно из пятидесяти человек, потребовали встречи с мэром Парижа Анн Идальго, ворвавшись для этого в здание мэрии.

Главным требованием ворвавшихся было предоставление жилья.

Представители сообщества по защите прав мигрантов сообщили в своих соцсетях, что столичные власти отказались давать беженцам временные приюты, из-за чего они рискуют оказаться на улице.

Однако после такого демарша в мэрии назначили им встречу.