Толпа мигрантов, состоящая примерно из пятидесяти человек, потребовали встречи с мэром Парижа Анн Идальго, ворвавшись для этого в здание мэрии.
Главным требованием ворвавшихся было предоставление жилья.
Представители сообщества по защите прав мигрантов сообщили в своих соцсетях, что столичные власти отказались давать беженцам временные приюты, из-за чего они рискуют оказаться на улице.
Однако после такого демарша в мэрии назначили им встречу.
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