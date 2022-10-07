Сивков заявил, что поддержка Украины Западом станет фатальной для Зеленского

Армия Украины находится в тяжёлом кризисе, а попытки наступлений заканчиваются разгромом. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, призыв Владимира Зеленского к превентивному ядерному удару по России говорит о том, что украинская армия близка к поражению и не обладает достаточной мощью для нанесения поражения ВС РФ.

Сивков подчеркнул, что ВСУ не имеют сильных боеспособных частей, поэтому президент Украины требует поддержки Запада. Эта ситуация может стать фатальной для Зеленского. Эксперт считает, что западные правители могут намеренно провоцировать его переходить в позицию жертвы, поскольку это будет выгоднее сохранения на первом посту.

Ранее эксперт назвал демилитаризацию Запада следующей задачей спецоперации ВС РФ.