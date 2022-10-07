Читатели "Гуаньча" заявили, что Зеленский мечтает о Третьей мировой войне

Лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что НАТО следует нанести превентивный удар по России.

Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали призыв главы киевского режима и отметили, что последствия подобных заявлений могут быть очень серьёзными. Один из комментаторов считает, что Зеленский затягивает страны Североатлантического альянса в мутные воды и не задумывается о том, что вся Украина может быть уничтожена.

"Зеленский становится всё круче и круче — он уже стал императором НАТО!" — сыронизировал другой пользователь Сети.

Китайцы напомнили, что Украина не является членом военно-политического блока, поэтому её не обязаны защищать. По мнению комментаторов, во времена Советского Союза киевский лидер "погиб бы уже несколько раз".

"Король Зеленский сказал своё слово, почему Соединённые Штаты ещё не послушались?" — задаются вопросом читатели.

Более того, по мнению пользователей Сети, Вашингтон уже нанёс "превентивный удар", когда подорвал "Северные потоки".

"Украина скоро будет в руинах, а Зеленский только и мечтает о том, чтобы начать Третью мировую войну и закопать Россию", — сделали вывод китайцы.