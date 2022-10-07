По мнению белорусского президента Александра Лукашенко, из тяжёлой международной ситуации выход должны искать те, кто виноват в ухудшении отношений между странами, а не Россия или Белоруссия.
Такое заявление сделал Лукашенко журналистам на неформальном саммите стран СНГ в Санкт-Петербурге, отвечая на их вопрос о том, каким может быть выход из нарастающего мирового кризиса.
"А зачем нам выходить из какой-то международной обстановки? Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили и выходить оттуда не собираемся с какими-то потугами. А они пускай ищут из этой международной обстановки, куда они зашли", – сказал Лукашенко, слова которого приводит официальный сайт президента.
Лукашенко подчеркнул, что виновники мирового кризиса уже давно заняты поисками выхода из него.
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