Уничтожив военную технику Украины, Россия выполнила главную задачу спецоперации. Сейчас целью СВО будет демилитаризация Запада. Об этом заявил зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских войск Константин Сивков.
На данный момент Украина не имеет собственной техники и ведёт боевые действия с зарубежным вооружением. Сивков считает, что первоочередную цель РФ достигла и сейчас нужно демилитаризировать Запад.
"Это совершенно другая задача. Такая задача в любом случае будет стоять, потому что без этого нам не выжить", — отметил он.
Ранее эксперт заявлял, что ядерная война РФ и НАТО может начаться с ударов по российским АЭС.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.