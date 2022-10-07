Сивков заявил, что следующая задача СВО на Украине — демилитаризация Запада

Уничтожив военную технику Украины, Россия выполнила главную задачу спецоперации. Сейчас целью СВО будет демилитаризация Запада. Об этом заявил зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских войск Константин Сивков.

На данный момент Украина не имеет собственной техники и ведёт боевые действия с зарубежным вооружением. Сивков считает, что первоочередную цель РФ достигла и сейчас нужно демилитаризировать Запад.

"Это совершенно другая задача. Такая задача в любом случае будет стоять, потому что без этого нам не выжить", — отметил он.

Ранее эксперт заявлял, что ядерная война РФ и НАТО может начаться с ударов по российским АЭС.