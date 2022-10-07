ГП Белоруссии будет заводить дела по причине неоправданного роста цен

Согласно сообщению Генпрокуратуры Белоруссии, по фактам неоправданного повышения цен в стране будут открываться уголовные дела. Подозреваемые в росте цен будут задерживаться и подвергаться аресту.