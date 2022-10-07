Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарит российскому коллеге Владимиру Путину на день рождения трактор BELARUS.
Telegram-канал "Пул Первого", связанный с пресс-службой белорусского лидера, опубликовал фото сертификата трактора BELARUS, в котором написано:
"Владимиру Владимировичу Путину. В честь юбилея. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко".
В пятницу, 7 октября президент РФ Владимир Путин празднует юбилей — ему исполняется 70 лет.
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