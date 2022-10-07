Армия России взорвала цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области

Воздушно-космические силы России нанесли высокоточный ракетный удар по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области, в результате чего были уничтожены цеха ремонта украинского ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, на Николаево-Криворожском направлении Вооружённые силы Украины потеряли за сутки более 300 солдат.

Батальоны ВСУ попытались захватить населённые пункты Пятихатки, Садок, Ищенка и Безыменное, но получили отпор и отступили.