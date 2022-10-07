Воздушно-космические силы России нанесли высокоточный ракетный удар по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области, в результате чего были уничтожены цеха ремонта украинского ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Николаево-Криворожском направлении Вооружённые силы Украины потеряли за сутки более 300 солдат.
Батальоны ВСУ попытались захватить населённые пункты Пятихатки, Садок, Ищенка и Безыменное, но получили отпор и отступили.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.