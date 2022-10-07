Предупреждения стран коллективного Запада о том, что Россия якобы может нанести ядерный удар по Украине, абсолютно бессмысленны. Об этом заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.
По его мнению, есть только две страны, которым выгодно развязать ядерную войну — США и Великобритания, поскольку именно они являются основными провокаторами конфликта.
Россия может использовать ядерное оружие только в том случае, если на Украину будут введены войска НАТО, считает эксперт.
"Для ядерного оружия России, как тактического, так и стратегического, на территории Украины нет целей — если только не начнётся на Украине война против войск НАТО, и они туда войдут. Тогда их присутствие или развертывание потребует применения тактического ядерного оружия", — сказал Кедми в эфире программы "Нейтральная полоса".
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