Кедми заявил, что только две страны могут применить ядерное оружие на Украине

Предупреждения стран коллективного Запада о том, что Россия якобы может нанести ядерный удар по Украине, абсолютно бессмысленны. Об этом заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.

По его мнению, есть только две страны, которым выгодно развязать ядерную войну — США и Великобритания, поскольку именно они являются основными провокаторами конфликта.

Россия может использовать ядерное оружие только в том случае, если на Украину будут введены войска НАТО, считает эксперт.

"Для ядерного оружия России, как тактического, так и стратегического, на территории Украины нет целей — если только не начнётся на Украине война против войск НАТО, и они туда войдут. Тогда их присутствие или развертывание потребует применения тактического ядерного оружия", — сказал Кедми в эфире программы "Нейтральная полоса".