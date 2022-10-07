На Украине запретили публичное публичное воспроизведение российской музыки

На Украине вступил в силу закон, который запрещает гражданам публично воспроизводить или исполнять музыкальные произведения российских исполнителей.

Также под запрет попали гастроли российских певцов и музыкантов.

Ранее замминистра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко заявил, что в стране может появиться специальный "белый список" российских исполнителей, музыку которых можно будет транслировать в эфире.