На Украине вступил в силу закон, который запрещает гражданам публично воспроизводить или исполнять музыкальные произведения российских исполнителей.
Также под запрет попали гастроли российских певцов и музыкантов.
Ранее замминистра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко заявил, что в стране может появиться специальный "белый список" российских исполнителей, музыку которых можно будет транслировать в эфире.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.