В VeteransToday заявили, что к краху США ведут тайные агенты Китая

Доктор философии Кевин Барретт считает США виновными в подрыве трёх веток "Северного потока-2". Но в этом Вашингтон "облажался".

Выведенными из строя оказались три ветки газопровода, но одна труба всё же не пострадала, а она мощнее "Северного потока-1" на 50% и имеет в 2,75 раза больше пропускной способности газопровода Норвегия-Польша.

"То есть, если Германия захочет наказать наглых террористов, которые пытаются её ограбить, ей достаточно отменить антироссийские санкции и попросить Путина открыть кран", — пишет эксперт для VeteransToday.

Если это произойдёт, то диверсия на "СП-2" станет самой большой игрой США в свои же ворота в современной истории, считает Барретт. Вашингтон движется к собственной гибели, пишет издание. Из-за коррупции, высокомерия и некомпетентности Соединённые Штаты, столкнувшись с реальностью, поймут всю иллюзию своего могущества, а это для них будет означать крах.

Но из всей этой ситуации извлечь наибольшую выгоду сможет только Китай, полагает Барретт:

"Тот, кто решил экспортировать американское производство в Китай, затем без особой причины потратил более семи триллионов долларов на борьбу с мусульманами, а затем затеял драку с Россией на Украине, с таким же успехом мог быть китайским спящим агентом".